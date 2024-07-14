Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Temmuz 2024 17:26
2 AY ASKERLİK YAPIP ERKEN TERHİS OLUP KHK İLE İHRAÇ OLAN POLİSLER

337 KISA DÖNEM GİDİP ERKEN TERHİS OLAN ARKADAŞLAR


unvero
Aday Memur
14 Temmuz 2024 17:27

bu durumda olup hala benim gibi gitmeyen var mı arkadaşlar? dava mı açtınız nasıl bir yol izlediniz

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