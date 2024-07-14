KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


14 Temmuz 2024 17:30
Kpss 2024 ilginçlikleri şaşırtmadı

Zaten alım az olacak yapalım bitsin gibisinden hazırlanmış sorular.Bence geçmiş sınavlara göre ciddiyetsiz ve özensiz hazırlanmış sorular.Kimisi çok basit kimisi de çok zor. Bir mat sorusunun cevabı 14 çıkıyordu.BC C1 2A li soru.Hani şu 2 sayıyla farkı 35 olan.Ama şıklarda 20 den aşağı yoktu.BC=26 2A=26 C1=61 A+B+C=14 ama şıklarda yok.Bir soru vardı kitap ve kahraman eşleştirmesi.Verdikleri En az 4 kitabı okumuş olmanız lazım soruyu çözebilmek için.Binlerce dünya klasiginden nasıl tutturalim.2023 teki Mihriban şiiri sorusunu görünce açıkçası bu davranışları şaşırtmadı.Hz Muhammed ile ilgili olan yer sorusunu da çözebilmek için muhtemelen hacca gitmiş olmak gerek ya da ilahiyat bitirmiş olmak.Geçen sınavdan en önemli farki sanırım jelatinsiz kitapçığın bu sınavda çıkmaması.Süre dengesi olmayan bu komisyonun acilen değişmesi lazım


furkan yedek
Şef
14 Temmuz 2024 17:43
şeker yoktu. olsa daha az boş yapardım

elohabahmet
Aday Memur
14 Temmuz 2024 17:48
kerem , sen önce anlatmaya çalıştığın ama anlayamadigin mat sorusunu doğru anlamaya çalış sonra gel sınavın ciddiyeti hakknda yorum yap

Türk Filozof
Aday Memur
14 Temmuz 2024 17:57

Sorunun birini anlayıp anlamaması sınavla ilgili tespitlerini yanlış yapmıyor. ÖSYM'nin yıllardır kaliteli soru üretememesi dünyanın dönüyor olması gibi bir gerçek. Bu durumun arkasında ne var bilmiyorum ama 2012'den beri böyle saçma sapan sınavlara giriyoruz. KPSS, ALES, DGS hepsi aynı.

elohabahmet, 49 dk. önce
kerem , sen önce anlatmaya çalıştığın ama anlayamadigin mat sorusunu doğru anlamaya çalış sonra gel sınavın ciddiyeti hakknda yorum yap

Kerem06061
Memur
14 Temmuz 2024 18:03

Sen anlat o zaman benim hatırladığım bu.

elohabahmet, 49 dk. önce
kerem , sen önce anlatmaya çalıştığın ama anlayamadigin mat sorusunu doğru anlamaya çalış sonra gel sınavın ciddiyeti hakknda yorum yap

Kerem06061
Memur
14 Temmuz 2024 18:04

Pardon eklemeyi unuttuğum için forum üyelerinden özür dilerim.Toksik şahıs sen anlat o zaman

Kerem06061, 34 dk. önce

Sen anlat o zaman benim hatırladığım bu.

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