Kpss 2024 ilginçlikleri şaşırtmadı

Zaten alım az olacak yapalım bitsin gibisinden hazırlanmış sorular.Bence geçmiş sınavlara göre ciddiyetsiz ve özensiz hazırlanmış sorular.Kimisi çok basit kimisi de çok zor. Bir mat sorusunun cevabı 14 çıkıyordu.BC C1 2A li soru.Hani şu 2 sayıyla farkı 35 olan.Ama şıklarda 20 den aşağı yoktu.BC=26 2A=26 C1=61 A+B+C=14 ama şıklarda yok.Bir soru vardı kitap ve kahraman eşleştirmesi.Verdikleri En az 4 kitabı okumuş olmanız lazım soruyu çözebilmek için.Binlerce dünya klasiginden nasıl tutturalim.2023 teki Mihriban şiiri sorusunu görünce açıkçası bu davranışları şaşırtmadı.Hz Muhammed ile ilgili olan yer sorusunu da çözebilmek için muhtemelen hacca gitmiş olmak gerek ya da ilahiyat bitirmiş olmak.Geçen sınavdan en önemli farki sanırım jelatinsiz kitapçığın bu sınavda çıkmaması.Süre dengesi olmayan bu komisyonun acilen değişmesi lazım