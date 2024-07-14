GİH memuru Fotoğrafçılık

GİH memuru olarak çalışmaktayım kurumda bana fotoğraf , kamera işleri verildi herhangi bir bilgim olmamasına ve mezuniyetimin iktisat olmasına rağmen, bu işi yapmak istemiyorum. Görevimin olmadığını düşünüyorum nasıl bir yol izleyebilirim.

GİH memuru olarak çalışmaktayım kurumda bana fotoğraf , kamera işleri verildi herhangi bir bilgim olmamasına ve mezuniyetimin iktisat olmasına rağmen, bu işi yapmak istemiyorum. Görevimin olmadığını düşünüyorum nasıl bir yol izleyebilirim.