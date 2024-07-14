Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Temmuz 2024 18:35
Ek gösterge (GİH)

7/2 memur olan birine 1500 ek gösterge verilmesi normal mi? Hata mı yapılmış? Teşekkürler.

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