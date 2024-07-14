Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Temmuz 2024 18:39
eş durumundan atanma sonrası iller arası tayin
merhaba arkadaşlar eş durumu tayini ile 1 yıl önce x iline atandım. Ocak ayında açılacak iller arası tayine başvurabilir miyim

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