KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


14 Temmuz 2024 18:54
Cevap anahtari aciklandi tahmin?

Beyler hedefim 85 netti bilenler bilir forumda konu açmıştım yapabilecagim max oydu sapma ile 86 88 puan bandı hedefim vardı 79 net yapmışım sizce kaç puan alırım bu nete


abcd.abcd
Aday Memur
14 Temmuz 2024 18:56

74


Yaşlı Hukukçu
Aday Memur
14 Temmuz 2024 19:02

2020-2022 puanlarına göre zaten 83-84 civarı puan gelir. Bu sınav daha fazla getirir. 86


Gakupo
Memur
14 Temmuz 2024 19:17

Sağ ol hocam bakalım gyden daha fazla yaptığım için sapma etkiler bence beni gkden biraz batırdım tarihte

Yaşlı Hukukçu, 1 saat önce

2020-2022 puanlarına göre zaten 83-84 civarı puan gelir. Bu sınav daha fazla getirir. 86


istenen hedef kpss
Memur
14 Temmuz 2024 19:25

türkçe aşırı kötü geldi sizde de mi öyle matematiğe de süre yetmedi

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