Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Temmuz 2024 19:39
POMEM sonucu açıklanmadan tecil biterse ne olur?

1 Temmuz da POMEM sözlü mülakatına girdim 1 Ağustos tarihinde de tecilim bitiyor. Sonuçlar 1 Ağustos'tan sonra açıklanırsa ne olur veya yapmam gereken bir şey var mı?Bilgisi olan arkadaşlar yardım ederse sevinirim.

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