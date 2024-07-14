KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


14 Temmuz 2024 19:42
Türkçenin İçinden geçmişler, Sorular Türkçe, Cevaplar Fransızca(!)
Alın Size Yeni Türkiye!

Çok Yazılan Konular

Kpss - soruları2024 KPSS lisans2024/1 yerleştirmenin en önemli detayı2024/1 Merkezi SGK İcra Memurluğu2024 kpss lisans'a 1 milyon 470 bin kişi girecek2024 KPSS2024/1 merkezi atamada ince bir ayrıntı SGK icra memuru ne yapar ?Teiaş mı Eüaş mı?Kadro yakanların tutuşması ve etik değerler

Sözlük

guthrie bitişiklik kuramı 1 insanlıktan nasibini almamış 1 pavlonya ağacı 1 Yaz aylarında sık terlemek 1 ne ekersen onu biçersin 3 mutlu evlilik 4 çığırtkan tezgahtar 1 kimi yaşadığını yazar,kimi de görmek istediğini 1 her gün bal yiyen baldan usanır 1 şu an çalan şarkı 1

Son Haberler

Trabzon'da otomobil şarampole devrildi: 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandıAJet Genel Müdürü Kerem Sarp'tan 'rötar' iddialarına yanıtErciyes'te üzerlerine kaya düşen dağcılar 6 saatlik operasyonla kurtarıldıDağdan kopan kayanın üzerinde düştüğü otomobilde ölü sayısı 2'ye yükseldi'Yan bakma' kavgasında öldürüldü: 2 kuzen gözaltında

Editörün Seçimi

2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör