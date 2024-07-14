KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


14 Temmuz 2024 20:20
KPSS ye girmiş gençlere memur arkadaşınız olarak bir tavsiye.
Gençler hepiniz çok emek verdiniz biliyorum, ben de çalıştım emek verdim , boş zamanlarımda çalıştım, kurum değiştirmek için şansımı denedim ama olmadı.Ben şu an belediyede memurum ve inanın hiç bir şey kazanınca bitmiyor.Asıl mesele kazandıktan sonra başlıyor.Evet karnınızı doyuracağınız Elhamdülillah bir maaşınız oluyor ama kurumların içi hiç de düşündüğünüz gibi güllük gülistanlık değil.Özelde yapılmayan muameleler inanın kamu kurumlarının hepsi demeyeceğim ama genelinde bulunmakta.Bakın söyleceklerimi iyi okuyun. Yaşıyoruz neden ? Mutlu olmak için. Yaşıyoruz neden ? Sağlıklı olmak için. Yaşıyoruz neden hayatımıza anlam katmak için. Hiç bir şey sizin hayatınızdan, zamanınızdan daha kıymetli değil.Kendinize güvenin, pes etmeyin, Peygamber efendimiz rızık asıl ticarettedir demiştir.Büyüklerimiz hep ne der: ticaretle uğraşın der.Neden bunu söylüyorlar? Çünkü gerçekten hayatı tecrübe ettiler.Biliyorlar.Bakın bugün bir memurun aldığı maaş ortalama 50.000 TL diyelim. Ve atandınız ilk iş kiralık ev tutmak olacak 20.000 gözden çıkarın, 10.000 market masrafı vs.. elde inanın bir şey kalmıyor. Ama ticaretle uğraşan arkadaşlarım hepsinin arabası, evi var. Hayat devam ediyor.Kendinizi üzmeyin sakın.İnanın kurumlarımız düşündüğünüz kadar rahat değil.Özelde 10 yıl çalıştım ve inanki daha mutluydum.Fakat aklımda hep devlet olsun garanti olsun mantığı vardı ve bundan dolayı kamuya geçtim.Fakat hiç de düşündüğüm gibi olmadı.Hayatımın şokunu yaşadım.Ne kadar sıkıntılı bozuk adam, ne kadar çapsız adam, ne kadar ahlaksız, kindar insan varsa tahmin ettiğiniz kurumlarda çete misali gruplaşıp buralarda at sürüyorlar.Bakın güzel gençler her şey memur olmak demek değil.Hiç bir şey için geç değil.Kendinizi üzmeyin.Olmuyorsa bir nedeni vardır.Hayırlısını isteyin.Önce sağlığınıza dikkat edin, unutmayın ki sorun sizde değil.Türkçe soruları ortada A, deyip cevabı B istiyorlar düzen normal sistemi kaldırmıyor artık ve sınavında zaten çok bir anlamı kalmadı gibi.Kendiniz ve aileniz için ayakta kalın ve alternatif yaratın.Kimseden çekinmeyin ve rızkınızı kovalayın.Hepinize sevgiler.

dgsdgsdgs
Aday Memur
14 Temmuz 2024 20:26

Sermayemi ver bir ticarete atilayim. Akıl vermek bedava. Para ver para


bnmadmv
14 Temmuz 2024 20:28
Memur olmasam vallahi verirdim.Ama memurda para ne gezer kardeşim.
dgsdgsdgs, 1 saat önce

Sermayemi ver bir ticarete atilayim. Akıl vermek bedava. Para ver para


Kenankrkya
Aday Memur
14 Temmuz 2024 20:49

Ağzına diline sağlık bnmadmv hocam...işin içine girince neyin ne olduğunu anlıyor insan


Kpsbirincisi
Genel Müdür
14 Temmuz 2024 20:52

O zaman senin d ticarete atılma vaktin gelmis ne duruyorsun. Mutlu değilsin, kazandığın para yetmiyor, çevrendeki insanlardan memnun değilsin, ticaret cok daha fazla kazandırıyor eee ne duruyorsunn ticaret yapsanaa


dgsdgsdgs
Aday Memur
14 Temmuz 2024 20:56

Beni ilgilendirmez paranin olmadigi. Haddiniz olmadan her şeye akıl verirsen paramı da vereceksin. Yok öyle bedava akıl vermek.

Siz zaten siyasetin tam ortasındaki belediyeye atanmissiniz. Sanki her yer aynı?

bnmadmv, 1 saat önce
Memur olmasam vallahi verirdim.Ama memurda para ne gezer kardeşim.

bnmadmv
14 Temmuz 2024 21:07
Ben zamanında yapamadıklarım içşn pişmanım.Ama bazen iş işten geçince ( örneğin yaş ) dediğin kolay olmuyor.Ha yine de aklımın bir köşesinde emin ol fırsatım olursa da ilk seferde yapmak isterim.Benim yaşımdakiler emeklilik hesabını yapmaya başlamışlardır belki.Ama dediğini yapacağım istersem yaşlanayım sadece zamana ihtiyacım var.Bizim kurumda istifa edip giden zaten çok insan var, çoğu kendi işini yapıyor şu an.Sizi anlıyorum kardeşim hayat gerçekten zor.Ben de işsiz kaldım aylarca.Parasızlık kadar zor bir şey yok ama paramız yom diye de İstanbul'da yol ğzerinde bir pilavcının kazandığı aylık 250.000 lirayı bırakıp yav ben 34.000 e memur olup çetelerle uğraşacağım, bilmem siyaseten aile şirketi olmuş kurumlardaki çetelerle uğraşacağım diyorsan yol senin kimse seni tutamaz, sen zaten bunun için biçilmiş kaftandın kardeşim.Herkes hak ettiğini yaşar.Kendi düşen ağlamaz zaten merak etme ben halimden memnunum, her 6 ay da bir zam gelince dünyalar bizim oluyor.
Kpsbirincisi, 49 dk. önce

O zaman senin d ticarete atılma vaktin gelmis ne duruyorsun. Mutlu değilsin, kazandığın para yetmiyor, çevrendeki insanlardan memnun değilsin, ticaret cok daha fazla kazandırıyor eee ne duruyorsunn ticaret yapsanaa


bnmadmv
14 Temmuz 2024 21:14
%80 i aynı.
dgsdgsdgs, 45 dk. önce

Beni ilgilendirmez paranin olmadigi. Haddiniz olmadan her şeye akıl verirsen paramı da vereceksin. Yok öyle bedava akıl vermek.

Siz zaten siyasetin tam ortasındaki belediyeye atanmissiniz. Sanki her yer aynı?


dgsdgsdgs
Aday Memur
14 Temmuz 2024 21:20

Sorun ne biliyor musun? Biz gençlerin geleceğini hiçe sayan uygulamalar. Çocukluktan itibaren her bir çocuğun yeteneğine göre gelecek planı sunmali devlet. Ama burası armut cumhuriyeti olduğu için biz o armutun ancak kurdu oluyoruz. İse yaramaz ne yapacağını bilmeyen geleceğinden umutsuz birer kurtçuk.

bnmadmv, 27 dk. önce
%80 i aynı.

dgsdgsdgs
Aday Memur
14 Temmuz 2024 21:22

Sen ticaret yap dersin ticari zekası yoktur vs. Saçma yani şu şekil akıl vermen.


the back of furkan
Memur
14 Temmuz 2024 21:28

KPSS ye girmiş gençlere memur arkadaşınız...

memur=katip


elk muhendis
Şef
14 Temmuz 2024 21:34

Bazı kurumlar cidden sıkıntılı.


bnmadmv
14 Temmuz 2024 21:41
Yok düz memur değilim.Maaşımda normal memurlardan iyi.
the back of furkan, 13 dk. önce

KPSS ye girmiş gençlere memur arkadaşınız...

memur=katip

Toplam 12 mesaj

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