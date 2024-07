KPSS ye girmiş gençlere memur arkadaşınız olarak bir tavsiye.

Gençler hepiniz çok emek verdiniz biliyorum, ben de çalıştım emek verdim , boş zamanlarımda çalıştım, kurum değiştirmek için şansımı denedim ama olmadı.Ben şu an belediyede memurum ve inanın hiç bir şey kazanınca bitmiyor.Asıl mesele kazandıktan sonra başlıyor.Evet karnınızı doyuracağınız Elhamdülillah bir maaşınız oluyor ama kurumların içi hiç de düşündüğünüz gibi güllük gülistanlık değil.Özelde yapılmayan muameleler inanın kamu kurumlarının hepsi demeyeceğim ama genelinde bulunmakta.Bakın söyleceklerimi iyi okuyun. Yaşıyoruz neden ? Mutlu olmak için. Yaşıyoruz neden ? Sağlıklı olmak için. Yaşıyoruz neden hayatımıza anlam katmak için. Hiç bir şey sizin hayatınızdan, zamanınızdan daha kıymetli değil.Kendinize güvenin, pes etmeyin, Peygamber efendimiz rızık asıl ticarettedir demiştir.Büyüklerimiz hep ne der: ticaretle uğraşın der.Neden bunu söylüyorlar? Çünkü gerçekten hayatı tecrübe ettiler.Biliyorlar.Bakın bugün bir memurun aldığı maaş ortalama 50.000 TL diyelim. Ve atandınız ilk iş kiralık ev tutmak olacak 20.000 gözden çıkarın, 10.000 market masrafı vs.. elde inanın bir şey kalmıyor. Ama ticaretle uğraşan arkadaşlarım hepsinin arabası, evi var. Hayat devam ediyor.Kendinizi üzmeyin sakın.İnanın kurumlarımız düşündüğünüz kadar rahat değil.Özelde 10 yıl çalıştım ve inanki daha mutluydum.Fakat aklımda hep devlet olsun garanti olsun mantığı vardı ve bundan dolayı kamuya geçtim.Fakat hiç de düşündüğüm gibi olmadı.Hayatımın şokunu yaşadım.Ne kadar sıkıntılı bozuk adam, ne kadar çapsız adam, ne kadar ahlaksız, kindar insan varsa tahmin ettiğiniz kurumlarda çete misali gruplaşıp buralarda at sürüyorlar.Bakın güzel gençler her şey memur olmak demek değil.Hiç bir şey için geç değil.Kendinizi üzmeyin.Olmuyorsa bir nedeni vardır.Hayırlısını isteyin.Önce sağlığınıza dikkat edin, unutmayın ki sorun sizde değil.Türkçe soruları ortada A, deyip cevabı B istiyorlar düzen normal sistemi kaldırmıyor artık ve sınavında zaten çok bir anlamı kalmadı gibi.Kendiniz ve aileniz için ayakta kalın ve alternatif yaratın.Kimseden çekinmeyin ve rızkınızı kovalayın.Hepinize sevgiler.

Gençler hepiniz çok emek verdiniz biliyorum, ben de çalıştım emek verdim , boş zamanlarımda çalıştım, kurum değiştirmek için şansımı denedim ama olmadı.Ben şu an belediyede memurum ve inanın hiç bir şey kazanınca bitmiyor.Asıl mesele kazandıktan sonra başlıyor.Evet karnınızı doyuracağınız Elhamdülillah bir maaşınız oluyor ama kurumların içi hiç de düşündüğünüz gibi güllük gülistanlık değil.Özelde yapılmayan muameleler inanın kamu kurumlarının hepsi demeyeceğim ama genelinde bulunmakta.Bakın söyleceklerimi iyi okuyun. Yaşıyoruz neden ? Mutlu olmak için. Yaşıyoruz neden ? Sağlıklı olmak için. Yaşıyoruz neden hayatımıza anlam katmak için. Hiç bir şey sizin hayatınızdan, zamanınızdan daha kıymetli değil.Kendinize güvenin, pes etmeyin, Peygamber efendimiz rızık asıl ticarettedir demiştir.Büyüklerimiz hep ne der: ticaretle uğraşın der.Neden bunu söylüyorlar? Çünkü gerçekten hayatı tecrübe ettiler.Biliyorlar.Bakın bugün bir memurun aldığı maaş ortalama 50.000 TL diyelim. Ve atandınız ilk iş kiralık ev tutmak olacak 20.000 gözden çıkarın, 10.000 market masrafı vs.. elde inanın bir şey kalmıyor. Ama ticaretle uğraşan arkadaşlarım hepsinin arabası, evi var. Hayat devam ediyor.Kendinizi üzmeyin sakın.İnanın kurumlarımız düşündüğünüz kadar rahat değil.Özelde 10 yıl çalıştım ve inanki daha mutluydum.Fakat aklımda hep devlet olsun garanti olsun mantığı vardı ve bundan dolayı kamuya geçtim.Fakat hiç de düşündüğüm gibi olmadı.Hayatımın şokunu yaşadım.Ne kadar sıkıntılı bozuk adam, ne kadar çapsız adam, ne kadar ahlaksız, kindar insan varsa tahmin ettiğiniz kurumlarda çete misali gruplaşıp buralarda at sürüyorlar.Bakın güzel gençler her şey memur olmak demek değil.Hiç bir şey için geç değil.Kendinizi üzmeyin.Olmuyorsa bir nedeni vardır.Hayırlısını isteyin.Önce sağlığınıza dikkat edin, unutmayın ki sorun sizde değil.Türkçe soruları ortada A, deyip cevabı B istiyorlar düzen normal sistemi kaldırmıyor artık ve sınavında zaten çok bir anlamı kalmadı gibi.Kendiniz ve aileniz için ayakta kalın ve alternatif yaratın.Kimseden çekinmeyin ve rızkınızı kovalayın.Hepinize sevgiler.