KPSS ye girmiş gençlere memur arkadaşınız olarak bir tavsiye.

Ben zamanında yapamadıklarım içşn pişmanım.Ama bazen iş işten geçince ( örneğin yaş ) dediğin kolay olmuyor.Ha yine de aklımın bir köşesinde emin ol fırsatım olursa da ilk seferde yapmak isterim.Benim yaşımdakiler emeklilik hesabını yapmaya başlamışlardır belki.Ama dediğini yapacağım istersem yaşlanayım sadece zamana ihtiyacım var.Bizim kurumda istifa edip giden zaten çok insan var, çoğu kendi işini yapıyor şu an.Sizi anlıyorum kardeşim hayat gerçekten zor.Ben de işsiz kaldım aylarca.Parasızlık kadar zor bir şey yok ama paramız yom diye de İstanbul'da yol ğzerinde bir pilavcının kazandığı aylık 250.000 lirayı bırakıp yav ben 34.000 e memur olup çetelerle uğraşacağım, bilmem siyaseten aile şirketi olmuş kurumlardaki çetelerle uğraşacağım diyorsan yol senin kimse seni tutamaz, sen zaten bunun için biçilmiş kaftandın kardeşim.Herkes hak ettiğini yaşar.Kendi düşen ağlamaz zaten merak etme ben halimden memnunum, her 6 ay da bir zam gelince dünyalar bizim oluyor.
Ben zamanında yapamadıklarım içşn pişmanım.Ama bazen iş işten geçince ( örneğin yaş ) dediğin kolay olmuyor.Ha yine de aklımın bir köşesinde emin ol fırsatım olursa da ilk seferde yapmak isterim.Benim yaşımdakiler emeklilik hesabını yapmaya başlamışlardır belki.Ama dediğini yapacağım istersem yaşlanayım sadece zamana ihtiyacım var.Bizim kurumda istifa edip giden zaten çok insan var, çoğu kendi işini yapıyor şu an.Sizi anlıyorum kardeşim hayat gerçekten zor.Ben de işsiz kaldım aylarca.Parasızlık kadar zor bir şey yok ama paramız yom diye de İstanbul'da yol ğzerinde bir pilavcının kazandığı aylık 250.000 lirayı bırakıp yav ben 34.000 e memur olup çetelerle uğraşacağım, bilmem siyaseten aile şirketi olmuş kurumlardaki çetelerle uğraşacağım diyorsan yol senin kimse seni tutamaz, sen zaten bunun için biçilmiş kaftandın kardeşim.Herkes hak ettiğini yaşar.Kendi düşen ağlamaz zaten merak etme ben halimden memnunum, her 6 ay da bir zam gelince dünyalar bizim oluyor.
, 49 dk. önce
Kpsbirincisi
O zaman senin d ticarete atılma vaktin gelmis ne duruyorsun. Mutlu değilsin, kazandığın para yetmiyor, çevrendeki insanlardan memnun değilsin, ticaret cok daha fazla kazandırıyor eee ne duruyorsunn ticaret yapsanaa