Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


14 Temmuz 2024 20:31
Sağlık Bakanlığı 4/B sözleşmeli destek personeli 3+1 yıl sonra kadroya geçme şartı var mı?

Merhabalar 2024/5 sağlık bakanlığı atamasında destek personeli (şoför) olarak atandım , girerken 3+1 yıl sonra sözleşmeli den kadroya geçeceğimi sanıyordum. İşe başladığımda 4B li olduğumu , süresiz sözleşmeli olduğumu , 3+1 yıl kuralının bende olmadigini söylediler bu konu hakkında bilgisi olan var mı ?


ekremcan58
Aday Memur
14 Temmuz 2024 21:07
size bilgi veren kişi yanlış yönlendiriyor bence. il sağlık müdürlüğünden teyit edin 3+1 kadro ve tayin isteme hakkınız vardır.

beurak0000
Memur
14 Temmuz 2024 21:28
hocam bende ayni atamada ayni unvana atandim basladim bize de diyorlar suresiz sozlesmelisiniz ama bence personel birimlerinin bilgisi yok ha diyelim ki suresiz sozlesmeliyiz secim oncesi alinir kadro rahat ol

osmanasiran
14 Temmuz 2024 21:39

Teşekkür ederim il sağlıkta da aynı şeyi dediler süresiz sözleşmeli diye . İnşallah dedigimiz gibi kadroya alirlar

beurak0000, 13 dk. önce
hocam bende ayni atamada ayni unvana atandim basladim bize de diyorlar suresiz sozlesmelisiniz ama bence personel birimlerinin bilgisi yok ha diyelim ki suresiz sozlesmeliyiz secim oncesi alinir kadro rahat ol

osmanasiran
14 Temmuz 2024 21:40

İl sağlıkta da süresiz sözleşme dediler ama internetteki tüm kaynaklarda mutlaka 3+1 kuralı var diyorlar acaba bu yeni bir şey de il sağlıktaki personelin bilgisi yoku acaba

ekremcan58, 34 dk. önce
size bilgi veren kişi yanlış yönlendiriyor bence. il sağlık müdürlüğünden teyit edin 3+1 kadro ve tayin isteme hakkınız vardır.
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