KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


14 Temmuz 2024 20:36
KPSS 2024 - Sıralama

GY-GK puanları nasıl etkilenir sizce? Hangi yıla benzer puan hesaplaması yapmalıyız?


Gakupo
Memur
14 Temmuz 2024 20:40

Bence 2022 nin 1-2 puan ustu gelir 2023 gibi olmaz orada sınava giren azdı


muendiz
Aday Memur
14 Temmuz 2024 20:45
Bu sınavda Türkiye birincisi 108-110 bandında net yapar en fazla

Kpsbirincisi
Genel Müdür
14 Temmuz 2024 20:46

Bu yorumun aynısı 2022 de de yapıldı 2020 de de. Ama puanlar nerdeyse ayni geldi 0.5 puan filan oynar belki. Her sene gecen seneden zordu bu sene 2 puan yüksek gelir diye umutlananlar oluyor ama hepsi bos çıkıyor.

Gakupo, 1 saat önce

Bence 2022 nin 1-2 puan ustu gelir 2023 gibi olmaz orada sınava giren azdı


gilmour456
Aday Memur
14 Temmuz 2024 20:56

Yanlışın hangi kısımdan yapıldığı puan ağırlığı olarak fark ediyor mu?

Kpsbirincisi, 55 dk. önce

Bu yorumun aynısı 2022 de de yapıldı 2020 de de. Ama puanlar nerdeyse ayni geldi 0.5 puan filan oynar belki. Her sene gecen seneden zordu bu sene 2 puan yüksek gelir diye umutlananlar oluyor ama hepsi bos çıkıyor.


kreatin
Aday Memur
14 Temmuz 2024 21:30
tekli senelerde giren sayısı hep aynı hiç değişmiyor. 2023 gibi puanlar gelir diye düşünüyorum ben
Gakupo, 1 saat önce

Bence 2022 nin 1-2 puan ustu gelir 2023 gibi olmaz orada sınava giren azdı

Toplam 5 mesaj

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