KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


14 Temmuz 2024 22:37
Bilgisar Müh / Büro Personeli ?

Merhabalar öncelikle, son atamalarda gözüme birşey çarptıda, ben bilgisayar müh, atamalarına bakarken 82 ye kadar düştüğünü gördüm ama son atamalarda Büro Personeli nin ise 90 kadar çıkmış merak edip bilmediğim şey Büro Personeli ne gibi bir özelliği veya artısı varda puanları bu kadar yüksek?


cengbm
Aday Memur
14 Temmuz 2024 22:49

fzt, diyetisyen veya mimarlık gibi birçok lisans mezunları alanlarından atanamayınca 4001 kodunu tercih ediyorlar doğal olarak


Only Sene
14 Temmuz 2024 23:13

Cevap için tşkler, peki ne kadar mantıklı ? Sizce

cengbm, 24 dk. önce

fzt, diyetisyen veya mimarlık gibi birçok lisans mezunları alanlarından atanamayınca 4001 kodunu tercih ediyorlar doğal olarak

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