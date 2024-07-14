KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


14 Temmuz 2024 23:49
Memur Adaylarına Kötü Haber: Memurlar Emekli Olamıyor!
Memur-Memur Emeklisi maaşı arasındaki UÇURUM SEBEBİYLE MEMURLAR EMEKLİ OLMUYOR! KPSS ye giren milyonlarca genç nasıl memur olacak.

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Aday Memur
14 Temmuz 2024 23:52

Ölmelerini bekleriz biz de. Çok da problem değil yaniii

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