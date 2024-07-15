Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


15 Temmuz 2024 00:12
Belediye ikramiye ödemesi

Belediye çalışanıyım. 12 temmuzda hesabıma 7500 tl "memur ikramiye" adı altında para yatmış. Neyin nesi olduğunu anlamadım. Bilen var mı?

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