2026 KPSS Sınavı

Bu yıl başlık benden olsun:-) Uzun yıllar sınava girmiş biri olarak söylüyorum ki Gk ile bu sınav kazanılmaz. Bu sınav için Türkçe Matematikte ciddi bir seviyeye gelmeniz gerekiyor.2022 ile bölüm dışı atanmış biri olarak şunu söyleyebilirim . Bir yıl çalıştığım 2016 , bir ay çalıştığım 2022 ve bir dk çalışmadığım 2024 sınavında Gk testlerinde hep aynı neti yaptım. Olay zamanı yetiştirip Gy testlerini yetiştirmekte. Bir gün kendi alanımda atanmayı görür müyüm bilmiyorum ama 2026 için ben de şansımı deneyeceğim.

Bu yıl başlık benden olsun:-) Uzun yıllar sınava girmiş biri olarak söylüyorum ki Gk ile bu sınav kazanılmaz. Bu sınav için Türkçe Matematikte ciddi bir seviyeye gelmeniz gerekiyor.2022 ile bölüm dışı atanmış biri olarak şunu söyleyebilirim . Bir yıl çalıştığım 2016 , bir ay çalıştığım 2022 ve bir dk çalışmadığım 2024 sınavında Gk testlerinde hep aynı neti yaptım. Olay zamanı yetiştirip Gy testlerini yetiştirmekte. Bir gün kendi alanımda atanmayı görür müyüm bilmiyorum ama 2026 için ben de şansımı deneyeceğim.