KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


15 Temmuz 2024 00:13
2026 KPSS Sınavı
Bu yıl başlık benden olsun:-) Uzun yıllar sınava girmiş biri olarak söylüyorum ki Gk ile bu sınav kazanılmaz. Bu sınav için Türkçe Matematikte ciddi bir seviyeye gelmeniz gerekiyor.2022 ile bölüm dışı atanmış biri olarak şunu söyleyebilirim . Bir yıl çalıştığım 2016 , bir ay çalıştığım 2022 ve bir dk çalışmadığım 2024 sınavında Gk testlerinde hep aynı neti yaptım. Olay zamanı yetiştirip Gy testlerini yetiştirmekte. Bir gün kendi alanımda atanmayı görür müyüm bilmiyorum ama 2026 için ben de şansımı deneyeceğim.

the back of furkan
Memur
15 Temmuz 2024 00:22

Doğum Tarihi: 24.11.1989, 34 Yaşında

dayı ömrünün 10/36'sı kpss ile geçecek


dgsdgsdgs
Aday Memur
15 Temmuz 2024 00:28

Sanane.

the back of furkan, 23 dk. önce

Doğum Tarihi: 24.11.1989, 34 Yaşında

dayı ömrünün 10/36'sı kpss ile geçecek


rdblusw
Aday Memur
15 Temmuz 2024 00:46

Kaç mesela o ciddi seviye gy'de

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