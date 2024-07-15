KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


15 Temmuz 2024 07:19
Hatalı denen sorular?

Hatali oldugunu düşündüğüm tek soru oncelikle misaki milli sorusu. O soruda ciddi bir hata var. Turkcede hatali soru falan yok. Kameraman sorusu mesela. O soru bir yayinevinin denemesinden alınmış çözmüştüm basta dedim neden oyle dikkatli bakinca anladim orada kafa karisikligindan bahsediyor ne alaka kafa karisikligi ile ilgi odağı? Türkçede ambalaj sorusuna millet hatalı demiş. Özellikle şu tüketicinin bilgi eğilimine sorusuna. Soru hatalı falan değil orada geliştirilmekte olan ambalajı soruyor ki üretim sürecinden özelliklerinden bahsediyor tüketici ilişkisinden değil soru gayet kaliteliydi. Sözel mantıkta isim hatasi soru iptali getirmez çünkü sözel mantığın olayi sembolize etmek. Türkçesi zorluk olarak kaliteli paragraf içeriği olarak o sevgili soru hariç beğenmedim.


Gakupo
Şef
15 Temmuz 2024 07:23

Misaki millide turk islam doğru cevap eyvallah ama boğazlar şartsız ibaresi demese soru hatalı olmaz. Kendi meb kaynağında bile savaş durumunda kapalı olmaktan bahsediyor boğaz geçişlerinden misaki millide boğaz gecis serbestliği var ticaret için ama savaş bir şart. O soruya ne yapacaklar cidden merak ediyorum

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