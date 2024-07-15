Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Temmuz 2024 07:23
İl dışı tayin sonrası ücretsiz izin // yardımm

Arkadaşlar il dışı tayin çıktıktan sonra Hiç çalışmaya başlamadan sadece başlangıç yapıp ücretsiz izine hemen çıkabilir miyiz ?

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