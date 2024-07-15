Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


15 Temmuz 2024 07:41
Bordro ile yatan farklı olabilir mi

Maaş e bordrosu ile hesaba yatan arasında 1500 TL gibi bir fark var. Bu normal midir acaba? Teşekkürler


Evlenmek Gerek
Genel Müdür
15 Temmuz 2024 09:07

Anormaldir.


Bozkurtbakışlı
Şef
15 Temmuz 2024 09:15
OLAMAZ
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