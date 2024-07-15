Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Temmuz 2024 07:54
yapilandirma kredisi
arkadaslar merhaba vakifbanktan borcumu odeyemedigim icin kredi cektim 3. taksit zamani geldi fakat gec odeyeceğim bu durumda yapilandirma hakkimi kaybeder miyim ne olur bilen biri cevaplasin lutfen

parades06
15 Temmuz 2024 08:13
kredi ile kredi oduyordum fakat bugün şubeye yonlendirdi limit tanımlı olmasına rağmen. uygulmadan şube değişikliği yapmıştım bu ay ondan acava
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