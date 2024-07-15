KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


15 Temmuz 2024 07:56
2023 vs 2024 KPSS

Arkadaşlar GKGY zorluk açısından sizce hangisi daha zordu?

Puanlar 2023 e göre mi 2022 ye göre mi olur?

Gözleminiz nedir?


Gakupo
Şef
15 Temmuz 2024 08:14

Gy olarak 2024 gk olarak tarihte 2024 cografya 2023 diğerleri ayni terane. Puan olarak 2023 gibi olmaz çünkü o sınava giren az çoğu öğretmen adayı yani pek takmazlar kpssyi. 2022den biraz yüksek gelme ihtimali bence var 1 puan kadar sapar diye düşünüyorum ama 2023 gibi beklemeyin

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