Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


15 Temmuz 2024 08:25
çocuk parasında 400 tl kesinti

arkadaşlar 2 çocuk var bende biri 9 a girecek, diğeri 5 e. 400 tl 9 yaşına girecek olandan falanmı kesildi acaba. bilgisizliğimi mazur görün. bilenlerden yardım bekliyorum. personel biriminin bilgisi olmasa bile bahane uydurmaması için önce buraya sorayım dedim


Arizonalı
Memur
15 Temmuz 2024 08:33
küçük 72 ayı doldurduysa yarısı kesilir
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Mesai saatlerine uymamakVakıfbank promosyon güncellemesiDuruşmada ibraz edilen evrakSağlık mazeretiVücutta bulunan platinle duyarlı kapıdan geçmekEş durumu tayini acil!!Becayiş Tek BaşlıkHavuz tayini hakkı ne zaman kazanılır?Ağır Cezada Ömür Geçer mi?Sözleşmeli-kadrolu zabıt katibi becayiş olur mu?

Sözlük

guthrie bitişiklik kuramı 1 kimi yaşadığını yazar,kimi de görmek istediğini 3 ne ekersen onu biçersin 3 Yaz aylarında sık terlemek 1 güne bir şiir bırak 1 telefonu tuvalete düşürmek 2 şu an çalan şarkı 1 her gün bal yiyen baldan usanır 1

Son Haberler

Bu millet boyun eğmez! 15 Temmuz Destanı 8 YaşındaSamsun'da silahla vurulan 2 kardeş öldü, 2 kişi yaralandıTrump'ı vuran 20 yaşında bir genç: Otomobilinde patlayıcı bulunduMeteoroloji'den saatli uyarı: 6 il için sarı alarm verildiİzmir'de orman yangını

Editörün Seçimi

2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör