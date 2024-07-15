Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Temmuz 2024 08:48
İki madde arasındaki fark

Selamun aleykum

Uyarma cezasının altında;

-Özürsüz veya izinsiz olarak mesaiye geç gelmek veya erken ayrılmak ya da günlük

mesai saatlerine riayet etmemek.

24 ay uzun süreli durdurma cezasının altında;

-Amirin izni olmaksızın görev yerini terk etmek.

Bu iki madde arasındaki görev yeri terk hükmünün farklılığı nedir?

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