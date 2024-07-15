KPSS ve diğer sınavlar \ Özel Sektör (657 Yayınevi desteği ile)
Editörler : F16 Gökçen


15 Temmuz 2024 09:36
Typ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Typ Temizlik sadece temizlik üzerine mi çay vs yaptırıyorlar mı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında Typ daha önce çalışmış olan var mı? Kaç gün kaç saat çalışılıyor. İlk defa typ çalışan kişi neye dikkat etmeli ?

Çok Yazılan Konular

Tüm Bağımsız Denetim Şirketleri Hakkında Herşey: PWC, E&Y, KPMG, D&T...OdeaStellar 2024

Sözlük

her gün bal yiyen baldan usanır 1 Yaz aylarında sık terlemek 1 ne ekersen onu biçersin 3 güne bir şiir bırak 1 şu an çalan şarkı 1 kimi yaşadığını yazar,kimi de görmek istediğini 3 telefonu tuvalete düşürmek 2 guthrie bitişiklik kuramı 1

Son Haberler

Bu millet boyun eğmez! 15 Temmuz Destanı 8 YaşındaSamsun'da silahla vurulan 2 kardeş öldü, 2 kişi yaralandıTrump'ı vuran 20 yaşında bir genç: Otomobilinde patlayıcı bulunduMeteoroloji'den saatli uyarı: 6 il için sarı alarm verildiİzmir'de orman yangını

Editörün Seçimi

2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör