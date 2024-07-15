Başka okulda doktora yapmak sözleşme yenilememe sebebi midir (33a)

Merhaba dostlar,

Tam iki buçuk yıl önce, hiçbir bağlantımın bulunmadığı bir okula atandım. Fakat maalesef bölümdeki hocaların bir kısmıyla kafa yapılarımız uyuşmuyor. Tüm çabalarıma rağmen bir türlü zihinlerimiz senkronize olamıyor.

Sağlığımı muhafaza edebilmem için doktorayı başka okulda yapmam şart. Ancak merak ettiğim bir husus var: Böyle bir durumda, okul yönetimi: Bizde doktora programı varken başka okulda eğitim göremezsin diyerek sözleşmemi feshetme hakkına sahip olabilir mi?

Eğitimim süresince çalıştığım kurumdaki hiçbir görevimi aksatmayacağım. Kimseye koz vermeyeceğim. Kanunlar beni koruyabilir mi, bu hususta en doğru bilgiyi nereden edinebilirim?