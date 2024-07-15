Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Temmuz 2024 10:44
Zamlı maaş eksik yatması

Merhaba arkadaşlar sözleşmeli paramedik olarak çalışıyorum ayağımı sakatladığımdan dolayı 10 Mayıstan 15 Hazirana kadar raporluydum normalde taban maaş ve ek ödemelerle beraber 42 civarı maaş alıyordum Haziran ayında 40 civarı bu ay 38 bin &#8378; yatmış arkadaşlarıma sorduğumda kendilerinin 50 bin civarı aldıklarını söylediler bugün resmi tatil olduğundan dolayı müdürlüğe de ulaşamadım yardımcı olursanız sevinirim

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