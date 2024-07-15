Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Temmuz 2024 11:15
24 ay uzun süreli durdurma cezası sicilden ne zaman silinir?

Uyarma ve kinama 5 sene 24 ay uzun süreli durdurma kaç sene?

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Sözlük

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