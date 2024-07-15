GY/GK Matematik Sorusu İptal Olur mu?

Ben de aynı fikirdeyim. Diğer sayılar ifadesi sayıların farklı olduğunu belirtmek için yeterli miydi, sanmıyorum. Ya soru kökü olabilir şeklinde olmalıydı ya da açıklamada sayıların farklı olduğu açıkça belirtilmeliydi. İki doğru cevabı olan bir soru olduğunu düşünüyorum

Ben de aynı fikirdeyim. Diğer sayılar ifadesi sayıların farklı olduğunu belirtmek için yeterli miydi, sanmıyorum. Ya soru kökü olabilir şeklinde olmalıydı ya da açıklamada sayıların farklı olduğu açıkça belirtilmeliydi. İki doğru cevabı olan bir soru olduğunu düşünüyorum