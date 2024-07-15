KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


15 Temmuz 2024 11:25
GY/GK Matematik Sorusu İptal Olur mu?

Arkadaşlar merhaba,

Matematikte BC, 2A, C1 şeklinde bir soru vardı ve bu sayılardan birinin diğer iki soruyla arasında 35 fark olduğunu söylüyordu. ben B sayısını 2, C sayısını 6, A sayısını 6 buldum. Yanı sayılar sırasıyla 26, 26, 61 oldu ve 35 farkı sağladı. Cevap anahtarı ise 26,61,96 şeklinde kabul etmiş. Soruda A, B ve C'nin birbirinden farklı olduğu veya bu iki basamaklı sayıların birbirinden farklı olduğu yazmıyordu. Şimdi eğer rakamlar olsalardı farklı harfler verilir miydi diyenler olabilir fakat bilinmeyenli sorularda çokça kez x=yz vb. şeklinde sorular çözdük hepimiz. Yani burada da yeterince açık olmama durumu var. Bu soru iptal olur mu sizce?


selenagomez
Aday Memur
15 Temmuz 2024 11:36
Ben de aynı fikirdeyim. Diğer sayılar ifadesi sayıların farklı olduğunu belirtmek için yeterli miydi, sanmıyorum. Ya soru kökü olabilir şeklinde olmalıydı ya da açıklamada sayıların farklı olduğu açıkça belirtilmeliydi. İki doğru cevabı olan bir soru olduğunu düşünüyorum
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2024 KPSS lisansKpss - sorularıKPSS ye girmiş gençlere memur arkadaşınız olarak bir tavsiye.KPSS 2024 - Sıralama2024 KPSSKpss 2024 ilginçlikleri şaşırtmadıPsödamaki sorusu iptal olur mu ?2024/1 Merkezi SGK İcra MemurluğuCevap anahtari aciklandi tahmin?2024/1 merkezi atamada ince bir ayrıntı

Sözlük

Yaz aylarında sık terlemek 1 güne bir şiir bırak 1 kimi yaşadığını yazar,kimi de görmek istediğini 3 şu an çalan şarkı 1 her gün bal yiyen baldan usanır 1 guthrie bitişiklik kuramı 1 telefonu tuvalete düşürmek 2 ne ekersen onu biçersin 3

Son Haberler

Altının gramı 2 bin 559 liradan işlem görüyorDevlet Bahçeli: PKK neyse FETÖ aynısıdırBursa şeftalisi tescillendiİzmir'de elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili 20 kişi gözaltındaMİT'e gelen ihbar, tarihin seyrini değiştirdi

Editörün Seçimi

2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör