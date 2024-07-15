KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


15 Temmuz 2024 11:33
Mimar/Muhendis sosyal medya grubu

Arkadaşlar merhaba,

Ben mimarlık mezunuyum. Bu kpss ile

ilgili kritik yapabilieceğimiz, netler ve puanlar hakkında tahmin

yürütebileceğimiz belki alımlarda sıralamalar konusunda

konuşabileceğimiz bir grup var mı? Bir mesajlaşma uygulamasında

grupların olduğundan bahsetmişlerdi fakat bulamadım. Bu tarz bir grupta

olan varsa bana özelden davet atabilir mi? Şimdiden teşekkürler

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