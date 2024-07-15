Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Temmuz 2024 11:49
Tayin yolluk ne zaman yatar
en geç kaç güne yatar sizce

Cengaver99
Aday Memur
15 Temmuz 2024 12:08

İlden ile değişir normalde 2-3 güne yatar ama en geç 15 güne yatar

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