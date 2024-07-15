Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
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15 Temmuz 2024 12:32
Uzman / başöğretmen tazminatı . ( Ek tazminat)

Sayın hocalarım. Uzman öğretmen tazminatı (yani ek tazminat) Haziran ayında 5421 yatmış iken yaklaşık yüzde 20 lik zamla 6450 yatmasi gerekirken , 5174 TL yatmış . İnternete de baktığım zaman 5174 gözüküyor. Bu ek tazminat en yüksek memur maaş katsayısına bağlı iken. Nasıl zam geldiği halde düşüyor . Bilgisi olan varsa aydınlatabilir mi zahmet olmazsa


berkaydal
Aday Memur
15 Temmuz 2024 12:41

Haziranda size fazla yatmış. Ek tazminat kısmına bakacaksınız. Ek ödeme ile karıştırmış olmayın?


A.dragut84
Aday Memur
15 Temmuz 2024 13:00

Hocam Özkansofta göre de eksik yatıyor. Haziran olsun veya geçmiş her daim doğru hesaplar. Ayrıca da başka öğretmen arkadaşım da da durum aynisi.

berkaydal, 54 dk. önce

Haziranda size fazla yatmış. Ek tazminat kısmına bakacaksınız. Ek ödeme ile karıştırmış olmayın?


ziya64
Şube Müdürü
15 Temmuz 2024 13:07
Yanlışın var. Haziranda 4336,96 dır ek tazminat. Buna %19.31 ilave edince 5174,44 ediyor ve temmuzda yatan bu zaten.
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