Uzman / başöğretmen tazminatı . ( Ek tazminat)

Yanlışın var. Haziranda 4336,96 dır ek tazminat. Buna %19.31 ilave edince 5174,44 ediyor ve temmuzda yatan bu zaten.

Yanlışın var. Haziranda 4336,96 dır ek tazminat. Buna %19.31 ilave edince 5174,44 ediyor ve temmuzda yatan bu zaten.