Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


15 Temmuz 2024 13:39
Sağlık raporu

Arkadaşlar merhaba.haziranda okula gidemediğim gün aldığım sağlık raporunu okula teslim ettim.mebbiste gözüküyor ama doktor bilgisi girilmemiş dr yazıyor sadece.Rica etsem bunu düzenleyebilirler yoksa bi kere kaydedildiği için düzenleme yapılamıyor mu idareci arkadaşlar beni aydınlatabilir mi

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