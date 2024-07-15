Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Temmuz 2024 13:46
Financial Times'ın Türkiye analizi: Kamu görevlilerinin maaşları dondurulabilir

Türkiye analizine yer veren Financial Times, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin ardından Türkiye'nin radikal ekonomik politikalarda değişikliğe giderek, para ve maliye politikasında ortodoksluğa döndüğü değerlendirmesinde bulundu. Değişimin olumlu bulunduğu analizde Erdoğan'ın radikal politikalara dönebileceği belirsizliğine de vurgu yapıldı.

Kaynak: Bir memur e


Kalet
Daire Başkanı
15 Temmuz 2024 13:46

Kaynak: Bir memur sitesi


fizikçi1982
Şube Müdürü
15 Temmuz 2024 13:50

Kimsin lan sen hangi karanlık yüzünü tetikçiliğini yapıyorsun. Akıllı ol bak!

Kalet, 2 saat önce

Kaynak: Bir memur sitesi


Kalet
Daire Başkanı
15 Temmuz 2024 15:13

Hocam kaynağın adını direkt yazsam memurlar.net sorun çıkartıyor. Memurlar.net sitesi gibi bir memur sitesinde bu haber var.

fizikçi1982, 2 saat önce

Kimsin lan sen hangi karanlık yüzünü tetikçiliğini yapıyorsun. Akıllı ol bak!


Kalet
Daire Başkanı
15 Temmuz 2024 15:24

Bana ne kızıyorsunuz? Haberin kaynağı bilindik bir memur sitesi.

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