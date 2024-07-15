KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


15 Temmuz 2024 13:53
Sosyologlar nasil atanabilir?

ben sosyoloji mezunuyum bu yıl kpss ye girdim nasil atanabilirim kendi bolumumden olmasa bile duz memurluk olur mu kılavuzlara bakıyorum buro memuru genelde ibf fakültesinden alıyor benim duz memur olma şansım yok mu


fb265
Daire Başkanı
15 Temmuz 2024 14:00

herkesin yaptığı gibi 2. üniversite iibf bölümü oku


ebrarcrmn
15 Temmuz 2024 14:04
ben onu okuyup bitirene kadar kpss puan surem dolar bu sene cok çalıştım bir daha çalışmaya gucum yok
fb265, 1 saat önce

herkesin yaptığı gibi 2. üniversite iibf bölümü oku


fb265
Daire Başkanı
15 Temmuz 2024 14:08

bakanlıklar sosyolojiden çok alım yapıyor gsb aile vs

ebrarcrmn, 1 saat önce
ben onu okuyup bitirene kadar kpss puan surem dolar bu sene cok çalıştım bir daha çalışmaya gucum yok
Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

2024 KPSS lisansKpss - sorularıKPSS ye girmiş gençlere memur arkadaşınız olarak bir tavsiye.KPSS 2024 - Sıralama2024 KPSSKpss 2024 ilginçlikleri şaşırtmadıPsödamaki sorusu iptal olur mu ?2024/1 Merkezi SGK İcra MemurluğuCevap anahtari aciklandi tahmin?Kadro yakanların tutuşması ve etik değerler

Sözlük

ispanya 1 guthrie bitişiklik kuramı 1 misophonia 1 kanatlı aslan 1 telefonu tuvalete düşürmek 3 güne bir şiir bırak 1 kimi yaşadığını yazar,kimi de görmek istediğini 3 ne ekersen onu biçersin 3 İçinden geleni söyle 1 şu an çalan şarkı 2

Son Haberler

Doğu Akdeniz için sağanak uyarısı'İstanbul'da önümüzdeki 4 gün şehir içinde dolaşmayın'AK Parti'den emekliye ek zam açıklaması15 Temmuz'un ikiz kahramanları: Ahmet ve Mehmet OruçAşure günü ne zaman?

Editörün Seçimi

2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör