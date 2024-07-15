KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


15 Temmuz 2024 13:59
Memurun hayatı ve girişimcilik

İlla da memur olayım.Muhendis,Sağlıkçı,Iibf ci fark etmez.Hepiniz emekli olunca çok az emekli maaşları alacaksınız. Ödediğiniz kira,temizlik malzemesi,yiyecek,fatura ücretleriyle yaşayamaz hale geleceksiniz.Kamuda çalışırken az biraz yeten maaş artık yetmemeye başlayacak.Birikim yapsanız bile yetmeyecek.Azalan kaynak artan fiyatlardan dolayı ekonomiden en çok zarar gören kesimlerden olacaksınız.Siz de emekli olunca tıpkı suanki öngörüsü olmayan 65 yaş üstü gibi ortada dimdizlak kalacaksınız.Kendinizi bir kuruma memur olarak attınız ve çalıştığınız süre boyunca yatırım yapmadığınız için yatırım yapacak iş kuracak faaliyet alanında kendinizi gelistiremediginiz için siz de emekli mezarlığında kendinize yer bulacaksınız.Eşimle maaş alırım çift maaş olur diyenlerin de çifte mezarı olacak o emeklilik.Bu hükümetten kaynaklı değil.Baska hükümet de gelse temeli sağlam atılmamış,uçurumun kenarında günü gününe yaşayan insanların kaderidir bu.Hükümetten kaynakli sorun olsaydi tum herkesi etkilerdi.Ama komsularimizdan akrabalarimizdan birileri hala zengin.Maas alıp yatan insanlar emekli olunca da kusura bakmasın da kent lokantasında sıra bekler.Baskalarıysa birden fazla daire kirasiyla,açtığı dükkan şubeleriyle,yetiştirdiği tarlasi,satın aldığı arazilerle,yurt dışına yaptığı faaliyetlerle rahatına bakar.


Kerem06061
Memur
15 Temmuz 2024 14:07

Girişimci ve iş kuran insanlar kendilerini gerçekten o alanda geliştirdiyse başarılı olur.Eger bilgisi olmadan o ise kalkarsa fazla sürmez o kurduğu işin dayanması.Ekonomi bitti dükkan kapattık diyenler peki kapanmayan dükkanlar neden ayakta sorusunu kendisine sormalı.Emekli oldum elde avucta bir şey kalmıyor ay sonu gelmiyor diyen memur emeklileri de şu soruyu sorsun.Calistigin süre boyunca neden daire satın almadın.Arazi satın alıp neden tarla bahçe yetiştirmedin.Veya neden bir dükkan açmadın.Dedelerin hiç yoktan tarlalar sahibi olurken sen neden ev sahibi bile olamadın.Emekli olunca da kira ödüyoruz dersiniz.Örneğin bir spor salonu açabilirsiniz.Denetim firmasi veya yazilim firmasi acabilirsiniz.Gideri az olan bir iş kurmak mantıklısı.Ha para yetmiyor.O zaman birkaç arkadaş kuracaksınız işi.


furkan yedek
Şef
15 Temmuz 2024 14:14
memurken girişimcilik = herbalife

Kerem06061
Memur
15 Temmuz 2024 14:18

Özelde çalıştığım yıllarda öyle ustalar gördüm ki her ay bakımdan binlerce TL kazanıyor.Yetmiyor tonlarca altın biriktiriyor.Sizin o çapulcu gibi gördüğünüz acıdığınız geçinemiyor gibi görünen tipler yastık altında neler neler biriktiriyor.Ne araziler alıyor. Ne daireler satın alıyor.Ileride sizlere daire kiralayacak insanlar olarak karşınıza çıkacaklar.Siz tüm emekli maaşınızı o adamlara verdiğinizde onlar denizde yat keyfi yapıyor olacak.Siz kent lokantası önünde 40 TL yemek için beklerken onlar 5 yıldız otelin açık bufesinde sıra bekliyor olacak.


Kerem06061
Memur
15 Temmuz 2024 14:21

Bir manavla sohbet ettim.Ankara da önemli 4 farkli yerden 4 dairesi vardı.Düşünün manav.


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Aday Memur
15 Temmuz 2024 15:22

Haha rakip eleme metodu mu bu :)). Benim canım memur olmak istiyor sanane. Herkes girişimci olursa geri kalan işi kim yapacak? Bu ne sig bakış acısıdır böyle? Puhahahahhahahah

Kerem06061, 1 saat önce

Bir manavla sohbet ettim.Ankara da önemli 4 farkli yerden 4 dairesi vardı.Düşünün manav.

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