Memurun hayatı ve girişimcilik

İlla da memur olayım.Muhendis,Sağlıkçı,Iibf ci fark etmez.Hepiniz emekli olunca çok az emekli maaşları alacaksınız. Ödediğiniz kira,temizlik malzemesi,yiyecek,fatura ücretleriyle yaşayamaz hale geleceksiniz.Kamuda çalışırken az biraz yeten maaş artık yetmemeye başlayacak.Birikim yapsanız bile yetmeyecek.Azalan kaynak artan fiyatlardan dolayı ekonomiden en çok zarar gören kesimlerden olacaksınız.Siz de emekli olunca tıpkı suanki öngörüsü olmayan 65 yaş üstü gibi ortada dimdizlak kalacaksınız.Kendinizi bir kuruma memur olarak attınız ve çalıştığınız süre boyunca yatırım yapmadığınız için yatırım yapacak iş kuracak faaliyet alanında kendinizi gelistiremediginiz için siz de emekli mezarlığında kendinize yer bulacaksınız.Eşimle maaş alırım çift maaş olur diyenlerin de çifte mezarı olacak o emeklilik.Bu hükümetten kaynaklı değil.Baska hükümet de gelse temeli sağlam atılmamış,uçurumun kenarında günü gününe yaşayan insanların kaderidir bu.Hükümetten kaynakli sorun olsaydi tum herkesi etkilerdi.Ama komsularimizdan akrabalarimizdan birileri hala zengin.Maas alıp yatan insanlar emekli olunca da kusura bakmasın da kent lokantasında sıra bekler.Baskalarıysa birden fazla daire kirasiyla,açtığı dükkan şubeleriyle,yetiştirdiği tarlasi,satın aldığı arazilerle,yurt dışına yaptığı faaliyetlerle rahatına bakar.
İlla da memur olayım.Muhendis,Sağlıkçı,Iibf ci fark etmez.Hepiniz emekli olunca çok az emekli maaşları alacaksınız. Ödediğiniz kira,temizlik malzemesi,yiyecek,fatura ücretleriyle yaşayamaz hale geleceksiniz.Kamuda çalışırken az biraz yeten maaş artık yetmemeye başlayacak.Birikim yapsanız bile yetmeyecek.Azalan kaynak artan fiyatlardan dolayı ekonomiden en çok zarar gören kesimlerden olacaksınız.Siz de emekli olunca tıpkı suanki öngörüsü olmayan 65 yaş üstü gibi ortada dimdizlak kalacaksınız.Kendinizi bir kuruma memur olarak attınız ve çalıştığınız süre boyunca yatırım yapmadığınız için yatırım yapacak iş kuracak faaliyet alanında kendinizi gelistiremediginiz için siz de emekli mezarlığında kendinize yer bulacaksınız.Eşimle maaş alırım çift maaş olur diyenlerin de çifte mezarı olacak o emeklilik.Bu hükümetten kaynaklı değil.Baska hükümet de gelse temeli sağlam atılmamış,uçurumun kenarında günü gününe yaşayan insanların kaderidir bu.Hükümetten kaynakli sorun olsaydi tum herkesi etkilerdi.Ama komsularimizdan akrabalarimizdan birileri hala zengin.Maas alıp yatan insanlar emekli olunca da kusura bakmasın da kent lokantasında sıra bekler.Baskalarıysa birden fazla daire kirasiyla,açtığı dükkan şubeleriyle,yetiştirdiği tarlasi,satın aldığı arazilerle,yurt dışına yaptığı faaliyetlerle rahatına bakar.