KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


15 Temmuz 2024 14:23
Enformasyon Memurumu yoksa TCDD memurluk mu

2024/1 merkezi alımda AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI enformasyon memuru ve tcdd memurluk arasında tercih vermeyi düşünüyorum ama ikisi hakkında da tam bir bilgiye sahip değilim öncelikle enformasyon memuru ne iş yapar daha sonra hangi kurumun şartları iyidir, İleriye dönük ve maaş olarak hangisi daha ağır basar değerli yorumlarınızı bekliyorum...

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