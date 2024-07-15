TCDD 7327 nitelik kodu

Elektrik mühendisiyim. TCDD şartları arasında 7327 nitelik kodu var. Açıklamasında boy sınırından ve silah taşımaktan bahsediliyor. Acaba tam olarak nedir ve ne amaçla bu şartlar var bilgisi olan var mı?

Elektrik mühendisiyim. TCDD şartları arasında 7327 nitelik kodu var. Açıklamasında boy sınırından ve silah taşımaktan bahsediliyor. Acaba tam olarak nedir ve ne amaçla bu şartlar var bilgisi olan var mı?