TCDD 7327 nitelik kodu

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü pozisyonlarında istihdam edilecek personelin tümü,
atandıkları işyerinde en az beş (5) yıl süre ile görev yapmadan yer değişikliği isteğinde bulunamayacak olup
adayların tercih yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.
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Hareket Memuru, Sürveyan, Mühendis ve Hat Bakım Onarım Memuru pozisyonlarını tercih edecek
adayların Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliği ile TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Sağlık ve
Psikoteknik Yönergesi hükümleri kapsamında; renk körü olmamaları, tarama testi (Uyuşturucu ve uyarıcı madde
test sonucunun negatif olması gerekir.) ile bu ünvanlar için belirtilen sağlık koşullarını ve psikoteknik yeterlikleri
taşımaları zorunludur.
Hat Bakım Onarım Memuru ve Sürveyan pozisyonlarına atanacak adaylar, demiryolu altyapısı ve üstyapısında
bulunan donanımların muayene, kontrol, bakım ve onarım süreçlerinde çalışacaklardır. Bu görevlerin her türlü
arazi ve iklim şartlarında günün her saatinde yapılması zorunludur. Bu personel; sorumluluğunda bulunan
yaklaşık 50 km?lik hat kesiminde günlük, haftalık ve aylık rutin yaya hat kontrollerini yapmaktadır. Ayrıca
periyodik sağlık muayenesine tabi olan söz konusu personel, demiryolunun yer aldığı güzergâh boyunca ve sarp
arazilerde yürüyerek gidilen yerlerde, kişisel ihtiyaçların her zaman karşılanamadığı durumlarda demiryolu
emniyet kritik görevlerini yerine getirecektir. Çalışma ortamı ve koşulları itibariyle; bel, bacak ve ayak
rahatsızlıkları ile açık alan, yükseklik fobisi gibi sorunlar görevin yerine getirilmesini zorlaştıran özellikler olarak
görülmektedir.
Hareket Memuru pozisyonlarına atanacak adaylar, demiryolu trafik kapasitesinin artırılması ile tren trafiğinde
çalışacaklardır. Merkezi yerleşim yerlerinden uzak, mahrumiyet bölgesi denilebilecek iş yerleri olan istasyonlarda
ve tek başına 7 gün /24 saat esasına göre çalışılmaktadır. Bu görevlerin her türlü arazi ve iklim şartlarında günün
her saatinde yapılması zorunludur. Ayrıca periyodik sağlık ve psikoteknik muayenesine tabi olacak söz konusu
personel, demiryolunun yer aldığı güzergâh boyunca kişisel ihtiyaçların her zaman karşılanamadığı durumlarda
demiryolu emniyet kritik görevlerini yerine getirecektir. Çalışma ortamı ve koşulları itibariyle; bel, bacak ve ayak
rahatsızlıkları gibi sorunlar görevin yerine getirilmesini zorlaştıran özellikler olarak görülmektedir.
Puantör (Liman Puantörü) pozisyonuna atanacak adaylar, liman postasının hazırlıklarına ve yük elleçleme
işlemlerine nezaret edecek, bu elleçleme işlemlerinin kayıtlarını tutacak ve işlemleri kontrol edecektir. Söz konusu
personel, limanda diğer yayaların erişimine kısmen veya tamamen kapalı olan, yük elleçleme ve teknik işlere
ayrılmış terminal bölümlerinde çalışacaktır. Puantörler; soğuk, sıcak, yağmurlu, rüzgârlı, nemli her türlü hava
koşulunda, vardiya usulüyle esnek mesai zamanlarında uzun süre ayakta kalarak çalışmaktadır.
İlgili pozisyonları tercih edecek adayların tüm bu koşulları göz önünde bulundurmaları gerekmektedir
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü pozisyonlarında istihdam edilecek personelin tümü,
atandıkları işyerinde en az beş (5) yıl süre ile görev yapmadan yer değişikliği isteğinde bulunamayacak olup
adayların tercih yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.
10
Hareket Memuru, Sürveyan, Mühendis ve Hat Bakım Onarım Memuru pozisyonlarını tercih edecek
adayların Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliği ile TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Sağlık ve
Psikoteknik Yönergesi hükümleri kapsamında; renk körü olmamaları, tarama testi (Uyuşturucu ve uyarıcı madde
test sonucunun negatif olması gerekir.) ile bu ünvanlar için belirtilen sağlık koşullarını ve psikoteknik yeterlikleri
taşımaları zorunludur.
Hat Bakım Onarım Memuru ve Sürveyan pozisyonlarına atanacak adaylar, demiryolu altyapısı ve üstyapısında
bulunan donanımların muayene, kontrol, bakım ve onarım süreçlerinde çalışacaklardır. Bu görevlerin her türlü
arazi ve iklim şartlarında günün her saatinde yapılması zorunludur. Bu personel; sorumluluğunda bulunan
yaklaşık 50 km?lik hat kesiminde günlük, haftalık ve aylık rutin yaya hat kontrollerini yapmaktadır. Ayrıca
periyodik sağlık muayenesine tabi olan söz konusu personel, demiryolunun yer aldığı güzergâh boyunca ve sarp
arazilerde yürüyerek gidilen yerlerde, kişisel ihtiyaçların her zaman karşılanamadığı durumlarda demiryolu
emniyet kritik görevlerini yerine getirecektir. Çalışma ortamı ve koşulları itibariyle; bel, bacak ve ayak
rahatsızlıkları ile açık alan, yükseklik fobisi gibi sorunlar görevin yerine getirilmesini zorlaştıran özellikler olarak
görülmektedir.
Hareket Memuru pozisyonlarına atanacak adaylar, demiryolu trafik kapasitesinin artırılması ile tren trafiğinde
çalışacaklardır. Merkezi yerleşim yerlerinden uzak, mahrumiyet bölgesi denilebilecek iş yerleri olan istasyonlarda
ve tek başına 7 gün /24 saat esasına göre çalışılmaktadır. Bu görevlerin her türlü arazi ve iklim şartlarında günün
her saatinde yapılması zorunludur. Ayrıca periyodik sağlık ve psikoteknik muayenesine tabi olacak söz konusu
personel, demiryolunun yer aldığı güzergâh boyunca kişisel ihtiyaçların her zaman karşılanamadığı durumlarda
demiryolu emniyet kritik görevlerini yerine getirecektir. Çalışma ortamı ve koşulları itibariyle; bel, bacak ve ayak
rahatsızlıkları gibi sorunlar görevin yerine getirilmesini zorlaştıran özellikler olarak görülmektedir.
Puantör (Liman Puantörü) pozisyonuna atanacak adaylar, liman postasının hazırlıklarına ve yük elleçleme
işlemlerine nezaret edecek, bu elleçleme işlemlerinin kayıtlarını tutacak ve işlemleri kontrol edecektir. Söz konusu
personel, limanda diğer yayaların erişimine kısmen veya tamamen kapalı olan, yük elleçleme ve teknik işlere
ayrılmış terminal bölümlerinde çalışacaktır. Puantörler; soğuk, sıcak, yağmurlu, rüzgârlı, nemli her türlü hava
koşulunda, vardiya usulüyle esnek mesai zamanlarında uzun süre ayakta kalarak çalışmaktadır.
İlgili pozisyonları tercih edecek adayların tüm bu koşulları göz önünde bulundurmaları gerekmektedir