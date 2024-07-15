KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


15 Temmuz 2024 14:40
TCDD 7327 nitelik kodu
Elektrik mühendisiyim. TCDD şartları arasında 7327 nitelik kodu var. Açıklamasında boy sınırından ve silah taşımaktan bahsediliyor. Acaba tam olarak nedir ve ne amaçla bu şartlar var bilgisi olan var mı?

fb265
Daire Başkanı
15 Temmuz 2024 14:56

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü pozisyonlarında istihdam edilecek personelin tümü,

atandıkları işyerinde en az beş (5) yıl süre ile görev yapmadan yer değişikliği isteğinde bulunamayacak olup

adayların tercih yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

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Hareket Memuru, Sürveyan, Mühendis ve Hat Bakım Onarım Memuru pozisyonlarını tercih edecek

adayların Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliği ile TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Sağlık ve

Psikoteknik Yönergesi hükümleri kapsamında; renk körü olmamaları, tarama testi (Uyuşturucu ve uyarıcı madde

test sonucunun negatif olması gerekir.) ile bu ünvanlar için belirtilen sağlık koşullarını ve psikoteknik yeterlikleri

taşımaları zorunludur.

Hat Bakım Onarım Memuru ve Sürveyan pozisyonlarına atanacak adaylar, demiryolu altyapısı ve üstyapısında

bulunan donanımların muayene, kontrol, bakım ve onarım süreçlerinde çalışacaklardır. Bu görevlerin her türlü

arazi ve iklim şartlarında günün her saatinde yapılması zorunludur. Bu personel; sorumluluğunda bulunan

yaklaşık 50 km?lik hat kesiminde günlük, haftalık ve aylık rutin yaya hat kontrollerini yapmaktadır. Ayrıca

periyodik sağlık muayenesine tabi olan söz konusu personel, demiryolunun yer aldığı güzergâh boyunca ve sarp

arazilerde yürüyerek gidilen yerlerde, kişisel ihtiyaçların her zaman karşılanamadığı durumlarda demiryolu

emniyet kritik görevlerini yerine getirecektir. Çalışma ortamı ve koşulları itibariyle; bel, bacak ve ayak

rahatsızlıkları ile açık alan, yükseklik fobisi gibi sorunlar görevin yerine getirilmesini zorlaştıran özellikler olarak

görülmektedir.

Hareket Memuru pozisyonlarına atanacak adaylar, demiryolu trafik kapasitesinin artırılması ile tren trafiğinde

çalışacaklardır. Merkezi yerleşim yerlerinden uzak, mahrumiyet bölgesi denilebilecek iş yerleri olan istasyonlarda

ve tek başına 7 gün /24 saat esasına göre çalışılmaktadır. Bu görevlerin her türlü arazi ve iklim şartlarında günün

her saatinde yapılması zorunludur. Ayrıca periyodik sağlık ve psikoteknik muayenesine tabi olacak söz konusu

personel, demiryolunun yer aldığı güzergâh boyunca kişisel ihtiyaçların her zaman karşılanamadığı durumlarda

demiryolu emniyet kritik görevlerini yerine getirecektir. Çalışma ortamı ve koşulları itibariyle; bel, bacak ve ayak

rahatsızlıkları gibi sorunlar görevin yerine getirilmesini zorlaştıran özellikler olarak görülmektedir.

Puantör (Liman Puantörü) pozisyonuna atanacak adaylar, liman postasının hazırlıklarına ve yük elleçleme

işlemlerine nezaret edecek, bu elleçleme işlemlerinin kayıtlarını tutacak ve işlemleri kontrol edecektir. Söz konusu

personel, limanda diğer yayaların erişimine kısmen veya tamamen kapalı olan, yük elleçleme ve teknik işlere

ayrılmış terminal bölümlerinde çalışacaktır. Puantörler; soğuk, sıcak, yağmurlu, rüzgârlı, nemli her türlü hava

koşulunda, vardiya usulüyle esnek mesai zamanlarında uzun süre ayakta kalarak çalışmaktadır.

İlgili pozisyonları tercih edecek adayların tüm bu koşulları göz önünde bulundurmaları gerekmektedir


fb265
Daire Başkanı
15 Temmuz 2024 14:59

7327 ve 7368 en önemli maddesi bu:

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü pozisyonlarında istihdam edilecek personelin tümü, atandıkları işyerinde en az beş (5) yıl süre ile görev yapmadan yer değişikliği isteğinde bulunamayacak olup adayların tercih yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.


fb265
Daire Başkanı
15 Temmuz 2024 15:00

7257 Seyahate ve Arazide Çalışmaya Elverişli olmak. buda var

fb265, 26 dk. önce

7327 ve 7368 en önemli maddesi bu:

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü pozisyonlarında istihdam edilecek personelin tümü, atandıkları işyerinde en az beş (5) yıl süre ile görev yapmadan yer değişikliği isteğinde bulunamayacak olup adayların tercih yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

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