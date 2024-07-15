Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Temmuz 2024 14:42
Memur Emeklisiin 14.000 TL Seyyanen Zammı Verilmeli.
Memur ve Memur Emeklisi maaş farkı UÇURUM OLDU. 25-30-35 yıl doğrudan devlete hizmet etmiş. Tıkır, tıkır kesintileri yapılmış. 10 yıl çaşılıp emekli olup, şirketinde çalışmaya devam eden kişiler kadar değer verilmiyor. MEMUR EMEKLİSİNE BU REVA GÖRÜLMEZ.

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