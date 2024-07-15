Memur Emeklisiin 14.000 TL Seyyanen Zammı Verilmeli.

Memur ve Memur Emeklisi maaş farkı UÇURUM OLDU. 25-30-35 yıl doğrudan devlete hizmet etmiş. Tıkır, tıkır kesintileri yapılmış. 10 yıl çaşılıp emekli olup, şirketinde çalışmaya devam eden kişiler kadar değer verilmiyor. MEMUR EMEKLİSİNE BU REVA GÖRÜLMEZ.

Memur ve Memur Emeklisi maaş farkı UÇURUM OLDU. 25-30-35 yıl doğrudan devlete hizmet etmiş. Tıkır, tıkır kesintileri yapılmış. 10 yıl çaşılıp emekli olup, şirketinde çalışmaya devam eden kişiler kadar değer verilmiyor. MEMUR EMEKLİSİNE BU REVA GÖRÜLMEZ.