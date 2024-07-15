Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


15 Temmuz 2024 15:28
Proje okullları tayini

Merhabalar. İl içi atamayla farklı bir okula tayin oldum ve tayin işlemlerini tamamladım kadromu yeni okuluma aldım. Fakat tayinimin olduğu okulda aynı branştan proje okuluna tayini çıkan arkadaş dilekçe verip iptalini istemiş. O arkadaşın dilekçesi kabul olup dönerse puan üstünlüğüne göre ben norm fazlası olacağım. İptal olursa ataması kendi okuluna mı dönecek? Bu durumlarda alınacak önlemler var mı? Çok teşekkür ederim.


asrınmücahidesi
Genel Müdür
15 Temmuz 2024 16:48

İptalini istemişse o mutlaka sonuçlanmıştır eğer iptal olduysa kendi okuluna dönecek tabii ki


asrınmücahidesi
Genel Müdür
15 Temmuz 2024 16:51

Ama o iptal ettiği için norm fazlası o olabilirmiş gibi söylentiler olduğunu biliyorum. Siz okulu arayıp iptal edilip edilmediğini öğrenebilirsiniz

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Temmuz ayı Maaş bordroları yayınlanmış. ÖSYM gözetmenÖğretmenlikten bıktımUzman Sözleşmeli ÖğretmenYeni ÖMK ile bütün kadrolu öğretmenler artık risk altında mı?Erzuruma Hizmetici Eğitime Gidecek Arkadaşlar 8-12 TemmuzMaaş bordrosuYeniden idarecilikİl Dışı sonrası görevlendirme işlemleri.Uzman / başöğretmen tazminatı . ( Ek tazminat)

Sözlük

İçinden geleni söyle 1 misophonia 1 evliliğin aslında ciddi bir müessese olmaması 1 telefonu tuvalete düşürmek 2 güne bir şiir bırak 1 şu an çalan şarkı 2 ispanya 1 kimi yaşadığını yazar,kimi de görmek istediğini 3 pavlonya ağacı 1 kanatlı aslan 1

Son Haberler

Tortum Çayı'nda aranan 8 aylık bebeğe ulaşılamadıÇeşme'de orman yangını faciası: 3 kişi öldüHayvan çiftliği inşaatında çökme: 1 işçi öldü, 1 işçi yaralıMarmaris'te 14 kişinin yaralandığı tur teknesi yangında 2 gözaltıMilyonluk araçlar yedieminde çürüyor! 20 yıldır bekleyen var

Editörün Seçimi

2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör