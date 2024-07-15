Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


15 Temmuz 2024 15:45
2024/1 tmo
Yazacak olan var mı

the back of furkan
Memur
15 Temmuz 2024 16:59

https://forum.memurlar.net/konu/2499568/2022-1-tmo-atananlar.html

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