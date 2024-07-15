KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


15 Temmuz 2024 15:49
TEİAŞ Bilgisayar Mühendisliği

Burada çalışan bilgisayar mühendisleri ne iş yapıyor? Araziye çıkılıyormuş sanırım.Haftada kaç kez çıkılır ne için çıkılıyor neler yapılıyor?

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