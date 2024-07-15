KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : F16 Gökçen


15 Temmuz 2024 15:49
Örgün lisans okurken aöf önlisans bölümünden dgs ile aöf lisans

Özet geçeyim örgün herhangi bir lisanstasınız;

AÖF büro hizmetleri ve yönetici asistanlığı okudunuz. Bu bölüm (AÖF bölümleri olarak, örgün değil) AÖF iktisat, AÖF işletme gibi bölümlere geçebiliyor beşinci yarıyıla. (Fark dersleri ile)

Eğer böyle bir şey yaparsak, sistem hem örgün lisansı hem de DGS ile gittiğimiz AÖF lisansı birlikte kabul eder mi, yoksa örgünde lisans okuduğumuz için DGS'ye giremez miyiz?

Bunu çok araştırdım ama cevabını bulamadım, yardımcı olur musunuz? Teşekkürler.

Zaten örgün lisanstasın direk aöf lisans kaydol dediğinizi duyar gibiyim, ben işin biraz esprisine kaçıyorum sırf önlisans dersleri transkriptte gözüksün diye.

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