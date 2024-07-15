bildiğiniz gibi sigara bağımlısı değilim

Merhaba ben 23 yaşındayım ve 7 yasindan beri otizm teşhisi dolayısıyla psikiyatrik ilaç kullanıyorum. Ortaokuldan beri panik atak ve lise son sınıfta beri yoğun anksiyete hastasıyım. Liseden beri sigara bağımlısıyım ve bu benim hayatımı gerçekten çok kararttı. Şu anda günde 2 paket içiyorum. Sigarayı birakmayi daha önce çok denedim. Bir keresinde zyban ile 7 gün bırakmıştım fakat 7. Günün akşamında titreme kasılma ve yoğun taşikardi ile hastaneye kaldirildim. Bu zyban çok kötü bir sigara bırakma hapı benim gibi psikiyatrik hastalığı olup dopamin hassasiyeti olanlar bu ilaçtan yoğun yan etkiler alıyor ve maalesef piyasada zybandan başka ilaç yok. Nikotin bantları+ sakız bende hiçbir işe yaramiyor. Zaten uyku sorunlarım var sabah kalkar kalkmaz robotik bir şekilde sigara yakıyorum ve devamı ard arda geliyor. Fagerstorm testinin de bütün popülasyonu doğru kapsamadigi düşüncesindeyim. Eğer testte 10 puan yerine 12 puan olsaydı ben 12/12 olurdum sigara bağımlılığı konusunda. Gerçekten bu sigara yüzünden astım baslangici olmasına rağmen sigaranın tatmin etkisini sanki beyinde bağımlılık merkezinden önce akciğerlerde hissediyor gibiyim. Dupons ilacını ise (bu şartlar altında tek çarem olabilir) senelerdir bekliyoruz ama sahibi ilaç firması bir türlü cikarmiyor. Artık bazı şeyleri cimerde öyle içimi dokesim geliyor ki. Ama nafile. Eğer tek bir bireyden ve arkan yoksa kimsenin umrunda olmuyorsun istersen kendi yırt parçala. Durtusellik durumum çok aşırı fazla o da benim sigara içme oruntumu etkiliyor ve psikoterapi ye de çok aşırı direncliyim. Sanki en umutsuz vaka benim gibi geliyor. Ama ben ve varsa benim gibiler için asla AMATEM de yatış olmuyor. Sigara tıpkı eroin ve kokain gibi yasaklanması gereken bir uyuşturucu. Ben lisede bu merete başlamam biraz da baskıcı ve hapishane gibi okul ortamının etkisiyle oldu ben zaten eğitim sistemini hiç beğenmiyordum. Bu konuda kimse benim fikrimi değiştiremez ben doğrusu gerekirse doğruyu söylerim artık bazı şeyler de çığrından çıkmış vaziyette benim sigara yüzünden beyin hucrelerimin ölmesine sebep olan her şeyden nefret ediyorum. Zekanın da zaten bu bağımlılık ve senelerce psikiyatristin ilaca bağlaması yüzünden düştüğünü düşünüyorum ve çoğu şeyi de affetmiyorum. Bu sigarayı bırakmak için gerekirse hastsnede yatmak istiyorum. Sizlerin bildiği yatış yerleri var mı? Ve ben kendi derdimi kendimi yipratmadan nereye bahsedebiliriz ben bu konuda hastaneye yatmak istiyorum Saygılarımla. teşekkürler.

Merhaba ben 23 yaşındayım ve 7 yasindan beri otizm teşhisi dolayısıyla psikiyatrik ilaç kullanıyorum. Ortaokuldan beri panik atak ve lise son sınıfta beri yoğun anksiyete hastasıyım. Liseden beri sigara bağımlısıyım ve bu benim hayatımı gerçekten çok kararttı. Şu anda günde 2 paket içiyorum. Sigarayı birakmayi daha önce çok denedim. Bir keresinde zyban ile 7 gün bırakmıştım fakat 7. Günün akşamında titreme kasılma ve yoğun taşikardi ile hastaneye kaldirildim. Bu zyban çok kötü bir sigara bırakma hapı benim gibi psikiyatrik hastalığı olup dopamin hassasiyeti olanlar bu ilaçtan yoğun yan etkiler alıyor ve maalesef piyasada zybandan başka ilaç yok. Nikotin bantları+ sakız bende hiçbir işe yaramiyor. Zaten uyku sorunlarım var sabah kalkar kalkmaz robotik bir şekilde sigara yakıyorum ve devamı ard arda geliyor. Fagerstorm testinin de bütün popülasyonu doğru kapsamadigi düşüncesindeyim. Eğer testte 10 puan yerine 12 puan olsaydı ben 12/12 olurdum sigara bağımlılığı konusunda. Gerçekten bu sigara yüzünden astım baslangici olmasına rağmen sigaranın tatmin etkisini sanki beyinde bağımlılık merkezinden önce akciğerlerde hissediyor gibiyim. Dupons ilacını ise (bu şartlar altında tek çarem olabilir) senelerdir bekliyoruz ama sahibi ilaç firması bir türlü cikarmiyor. Artık bazı şeyleri cimerde öyle içimi dokesim geliyor ki. Ama nafile. Eğer tek bir bireyden ve arkan yoksa kimsenin umrunda olmuyorsun istersen kendi yırt parçala. Durtusellik durumum çok aşırı fazla o da benim sigara içme oruntumu etkiliyor ve psikoterapi ye de çok aşırı direncliyim. Sanki en umutsuz vaka benim gibi geliyor. Ama ben ve varsa benim gibiler için asla AMATEM de yatış olmuyor. Sigara tıpkı eroin ve kokain gibi yasaklanması gereken bir uyuşturucu. Ben lisede bu merete başlamam biraz da baskıcı ve hapishane gibi okul ortamının etkisiyle oldu ben zaten eğitim sistemini hiç beğenmiyordum. Bu konuda kimse benim fikrimi değiştiremez ben doğrusu gerekirse doğruyu söylerim artık bazı şeyler de çığrından çıkmış vaziyette benim sigara yüzünden beyin hucrelerimin ölmesine sebep olan her şeyden nefret ediyorum. Zekanın da zaten bu bağımlılık ve senelerce psikiyatristin ilaca bağlaması yüzünden düştüğünü düşünüyorum ve çoğu şeyi de affetmiyorum. Bu sigarayı bırakmak için gerekirse hastsnede yatmak istiyorum. Sizlerin bildiği yatış yerleri var mı? Ve ben kendi derdimi kendimi yipratmadan nereye bahsedebiliriz ben bu konuda hastaneye yatmak istiyorum Saygılarımla. teşekkürler.