Gündem \ Tatil ve Gezi
Editörler : F16 Gökçen


15 Temmuz 2024 16:20
Konya - Antalya yolu
Merhaba arkadaşlar hafta sonu Konya dan Antalya ya gideceğizde yakın zamanda bu yolu kullanan oldumu? Hangi güzergahı tavsiye edersiniz? Beyşehir üzeri.mi yoksa Seydişehir üzeri.mi gitmek mantıklı?

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Ailecek ege yada karadenizde nereye tatile gittiniz tavsiye verebilirmisiniz.

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