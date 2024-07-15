Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Temmuz 2024 16:41
Çaresiz Polis Emeklileri

Evet çaresiz sahipsiz polis Emeklileri biz canımızı ortaya koyuyorduk ama şimdi bakıyorum sahipsiz mişiz Ben polis Emeklisi olarak hakkımı helal etmiyorum Benim çocuklarımin hakkı siyasilerin çocuklarından çıksın benim çocuğum okul okurken bir çaya bir simide muhtaç ise siyasilerin çocukları özel okullarda en iyi eğitim en iyi yemek en iyi arabaya biniyor ise hakkım zehir zıkkım olsun inşaallah Rabbim gün yüzü göstermesin onlara ulan bize gelince mi Tüyü bitmemiş yetimin hakkı oluyor


tsubasa17
Aday Memur
15 Temmuz 2024 16:50
Hedef 2030 Amaç Büyük Sıfırlama ulus devletlerin de üzerinde bir güç sen kimsenin umurunda değilsin oyun büyük Rockfeller Ailesi dünyayı yaşanmaz bir yere çeviriyor
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Emniyet iade olanlar bilgi paylaşımıEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler1 Temmuz'da resen ilişik kesmeMaaşlar bordroda eksik hesaplanmışÜniversite borçlanmasıİcralık polisler tek başlık15 Temmuz görevine taltif verilmelidirDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıPolis emeklileri zam istiyorÇalışma saati bazında Polis en düşük maaş almaktadır

Sözlük

evliliğin aslında ciddi bir müessese olmaması 1 pavlonya ağacı 1 İçinden geleni söyle 1 telefonu tuvalete düşürmek 2 şu an çalan şarkı 2 ne ekersen onu biçersin 3 ispanya 1 kanatlı aslan 1 misophonia 1 güne bir şiir bırak 1

Son Haberler

Tortum Çayı'nda aranan 8 aylık bebeğe ulaşılamadıÇeşme'de orman yangını faciası: 3 kişi öldüHayvan çiftliği inşaatında çökme: 1 işçi öldü, 1 işçi yaralıMarmaris'te 14 kişinin yaralandığı tur teknesi yangında 2 gözaltıMilyonluk araçlar yedieminde çürüyor! 20 yıldır bekleyen var

Editörün Seçimi

2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör