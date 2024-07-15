Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Temmuz 2024 16:52
Malulen emeklilik hakkında

Selamın aleyküm arkadaşlar ihraç olup dava açtık ve malulen emeklilik davasini kazandık çok şükür avukatım var sgk ya başvuru ve süreç işleri nasıl ilerliyor benim yapmam gerekenler nelerdir bilgisi veya başından geçmis arkadaşım aydınlatırsa çok makbule gecer teşekkürler..

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