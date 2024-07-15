Gündem \ Kültür, Sanat ve Edebiyat
Editörler : Lanet


15 Temmuz 2024 17:03
Gül'e Gül'e Naat-ı Şerifi

Gül?e Gül?e Naat-ı Şerifi

...

Yok Gülsüz Allah?a ulaşmak vuslata

Gül?e, Gül?e istikametim Gül?e Gül?e

Gül?e, Gül?e gidiniz lütfen sünnet ehli

Allah sevmekten hiç vazgeçmesin bizi

(amin)

...

İlk anlatılan Gül &#127801; Maşuk?dur, ikinci anlatılan Gül &#127801; Peygamber?dir.( sav)

Düdüklü Meczup

Çok Yazılan Konular

Son Kelimeyi Alıp Başa KoyalımAnagram OyunuOzanlardan seçkiler...MonologlarımKısa ve Öz

Sözlük

kanatlı aslan 1 telefonu tuvalete düşürmek 2 ispanya 1 güne bir şiir bırak 1 pavlonya ağacı 1 evliliğin aslında ciddi bir müessese olmaması 1 kimi yaşadığını yazar,kimi de görmek istediğini 3 misophonia 1 şu an çalan şarkı 2 İçinden geleni söyle 1

Son Haberler

Tortum Çayı'nda aranan 8 aylık bebeğe ulaşılamadıÇeşme'de orman yangını faciası: 3 kişi öldüHayvan çiftliği inşaatında çökme: 1 işçi öldü, 1 işçi yaralıMarmaris'te 14 kişinin yaralandığı tur teknesi yangında 2 gözaltıMilyonluk araçlar yedieminde çürüyor! 20 yıldır bekleyen var

Editörün Seçimi

2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör