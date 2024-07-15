KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


15 Temmuz 2024 17:48
Durmak Yok Kul Hakkı Yemeye Devam

siz kpss falan hazırlanıp sabahlara kadar canınız çıkarkn bakın müslümanlıkta kimseye sıra vermeyenler ne kul hakları yiyor...

AKP'li eski vekil Necdet Ünüvar'ın kızı ile BBP lideri Mustafa Destici'nin kızlarının TBMM'de işe alındığı ortaya çıktı. 11 yıl AKP?den vekillik yaptıktan sonra rektörlüğe atanan Necdet Ünüvar?ın kızını işe yerleştirmek için bir bürokrat görevden alındı.


Kerem06061
Memur
15 Temmuz 2024 18:07

Yayaya çarpıp 1 gün hapis yatmayan Kızılay başkanınin kızı var bu ülkede. Bunlar ne ki.


Kerem06061
Memur
15 Temmuz 2024 18:09

Eski Kızılay başkanının kızı kastettiğim

Kerem06061, 43 dk. önce

Yayaya çarpıp 1 gün hapis yatmayan Kızılay başkanınin kızı var bu ülkede. Bunlar ne ki.


muratgun922
Genel Müdür
15 Temmuz 2024 18:36

birde yargı bağımsız derler sen çarp bakalım serbest kalıyor musun kalamıyormusun. Yıl 2018 Ales de il 1. si oldum tüm yüksek lisans notlarım 100 idi. Gel gelelim araştırma görevlisi diye akp milletvekilinin bacısını işe aldılar. Benimle aynı sınıftakiler bile isyan etti senin hakındı o diye işte bunların dinide bu imanı da bu

Kerem06061, 43 dk. önce

Yayaya çarpıp 1 gün hapis yatmayan Kızılay başkanınin kızı var bu ülkede. Bunlar ne ki.

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