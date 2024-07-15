Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Temmuz 2024 17:55
Şehir hastanesi

Arkadaşlar ilimde bulunan ve yapımı devam eden şehir hastanesinin insaatina güvenlikçi olarak girdim taşeron firma tarafından. Hastane bitince benim durumum ne oluyor? Kadro veriyomu devlet taseron devam mı ediyorum? yoksa sağlık bakanlığı bizi işten çıkarıp başkalarını mi aliyor


nayo2009
Şube Müdürü
15 Temmuz 2024 18:03

Arkadaslar bilgisi olan yazarsa sevinirim teşekkürler

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