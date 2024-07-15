2024 Sınavı Derhal İptal Edilmeli!!

Arkadaşlar sabrettim yazmamak için 1,2 soru neyse diye ama tarih, matematik, coğrafya neredeyse tüm branşlarda hatalı soru var.Avukat arkadaşlara sesleniyorum derhal dilekçe verin sınava aylarca çalışanların hakkı yenecek.Böyle şey olur mu , hem formatı değil hemde hatalı soru doldur bir sürü.Susmayın kardeşlerim, Matematik sorusundan sonra beni kimse tutamaz

Arkadaşlar sabrettim yazmamak için 1,2 soru neyse diye ama tarih, matematik, coğrafya neredeyse tüm branşlarda hatalı soru var.Avukat arkadaşlara sesleniyorum derhal dilekçe verin sınava aylarca çalışanların hakkı yenecek.Böyle şey olur mu , hem formatı değil hemde hatalı soru doldur bir sürü.Susmayın kardeşlerim, Matematik sorusundan sonra beni kimse tutamaz