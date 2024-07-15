KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


15 Temmuz 2024 17:56
2024 Sınavı Derhal İptal Edilmeli!!
Arkadaşlar sabrettim yazmamak için 1,2 soru neyse diye ama tarih, matematik, coğrafya neredeyse tüm branşlarda hatalı soru var.Avukat arkadaşlara sesleniyorum derhal dilekçe verin sınava aylarca çalışanların hakkı yenecek.Böyle şey olur mu , hem formatı değil hemde hatalı soru doldur bir sürü.Susmayın kardeşlerim, Matematik sorusundan sonra beni kimse tutamaz

Rambo23
Aday Memur
15 Temmuz 2024 18:01
Kesinlikle kardeşim. Bu nedir ya? Hem hatalı sorular, hem çift cevaplı sorular. Bu kadar olmaz ya. Burada 1 yılın emeği var. Ben cimere şikayet yazdım. Gereği yapılmalıdır

Kerem06061
Memur
15 Temmuz 2024 18:05

Hocam siz kamu sıkıntılı özel sektörün kıymetini bilin diyen kişi değil misiniz?İyi ya işte millet özel sektöre kayar.Kamuda yipranmaz


bnmadmv
Aday Memur
15 Temmuz 2024 18:06
Allah yukarda şahit ben o matematik sorusuyla 7 dk cebelleştim.Talan söylüyorsam hayat bana zehir zıkkım olsun.Ama bizlerin hakkını yiyenlerin de eğer sınav iptal edilmezse sülalesine zehir zıkkım olsun

dgsdgsdgs
Aday Memur
15 Temmuz 2024 18:06

Edilmez unutun gitsin. Türkçeden 20 net matematikten 17 netim var. 52 tane gk netim. Edilmesin iptal


bnmadmv
Aday Memur
15 Temmuz 2024 18:08
ne alakası var onla bunun, insanlar 1 sene emek vermiş, para harcamış, ben kamu iyi demiyorum hala ama orası iyi değil diyede bu haksızlıklara susalım mı
Kerem06061, 46 dk. önce

Hocam siz kamu sıkıntılı özel sektörün kıymetini bilin diyen kişi değil misiniz?İyi ya işte millet özel sektöre kayar.Kamuda yipranmaz


bnmadmv
Aday Memur
15 Temmuz 2024 18:40
Sınavda bir sıkıntı olduğu zaten belli, hem coğrafyada , hem matematikte, hem de vatandaşkıkta müfredat dahilinde bir sürü konu es geçilmiş.Sınav süre dengesi düzgün ayarlanmamış ve bu hatalı sorular ile de sınavın bütünlüğü kesinlekle bozulmuştur.2022 deki insanlar nasıl hakkını arayıp iptal ettirdiyse şimdi de sıra bizde kardeşlerim.2022 sınavı bundan daha tertipliydi hatalı soru bile yoktu.

dgsdgsdgs
Aday Memur
15 Temmuz 2024 18:44

Yine aynı stresi yaşamak istemiyorum. Düşük alacaksınız diye iptal falan edilmemeli. Ben her türlü olasılığa karşı kendimi ayarlayıp calistim sinava. Sınav anormal degildi anormal olan sizin çalışma şekliniz.

bnmadmv, 11 dk. önce
Sınavda bir sıkıntı olduğu zaten belli, hem coğrafyada , hem matematikte, hem de vatandaşkıkta müfredat dahilinde bir sürü konu es geçilmiş.Sınav süre dengesi düzgün ayarlanmamış ve bu hatalı sorular ile de sınavın bütünlüğü kesinlekle bozulmuştur.2022 deki insanlar nasıl hakkını arayıp iptal ettirdiyse şimdi de sıra bizde kardeşlerim.2022 sınavı bundan daha tertipliydi hatalı soru bile yoktu.
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