KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : supporters.


15 Temmuz 2024 18:09
Hakimlik Savcılık Sınavı ve Referansla İlgili

Ben hakimlik savcılık sınavlarına hazırlanıyorum. Ancak bu konuyla ilgili canımı sıkan bir unsur var, referans meselesi...

Şimdi şöyle ki bu konuda tamamen sıfır değilim. Ailemin tanıdığı bazı insanlar var. Ama bildiğim kadarıyla mesele sadece bir referans bulmak ve onun da iki telefon açmasıyla bitmiyor. Ayrıca referansın seviyesi ve gerçekten uğraşması da önemli(referans olabilecek kişiler daha çok aile dostu tanıdığı gibi).

İşte bu işin tam olarak nasıl yürüdüğünü dair üstte söylediğim şeyler hariç ekstra bir bilgim yok. Yani ne ayarda bir referans gerekir? Gerçekten referansın bu kadar fazla uğraşması gerekir mi? Bu ve buna benzer durumlar beni tereddüte düşürüyor ve haliyle çalışmamı da engelliyor. Bu yüzden bu konu hakkında bilgi sahibi olanlar varsa aydınlatabilir mi beni? Eğer aydınlatabilirseniz gerçekten çok sevinirim. Özellikle son dönemde bildiğiniz, tanıdığınız kişilerden hakim savcı olmuş olabikenler varsa nasıl bir yol izlediğini, ne derece birinden nasıl yardım aldığını anlatırsanız çok makbule geçer.

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